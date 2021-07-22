Son dakika transfer haberleri: Ankaragücü Galatasaraylı eski futbolcu Eren Derdiyok ile anlaştı
Son dakika spor haberleri: Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan MKE Ankaragücü, bir dönem ülkemizde Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe formalarını da terleten golcü oyuncu Eren Derdiyok ile her konuda anlaşma sağladı. Başkent ekibinin tecrübeli futbolcunun transferini kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.
Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe formalarını terleten Eren Derdiyok, Türkiye'ye dönüyor.
Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü, geçen sezon Özbekistan Ligi'nde Pakhtakor formasıyla şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki golcü ile her konuda anlaşma sağladı.
Hürriyet'in haberine göre Derdiyok, Başkent ekibinden 400 bin Euro yıllık ücret kazanacak.
Türkiye'ye gelip Ankaragücü'nün son hazırlık maçını izleyen Eren Derdiyok'un kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Tekrar Süper Lig'e yükselmek adına iddialı bir kadro oluşturan Ankaragücü'nün, Çaykur Rizespor'la sözleşmesi sona eren Abdullah Durak'la da el sıkıştı.
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