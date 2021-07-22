Son dakika transfer haberleri: Ankaragücü Galatasaraylı eski futbolcu Eren Derdiyok ile anlaştı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup olarak tur şansını mucizelere bırakan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de 2021/2022 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Rachid Ghezzal, Jens Stryger Larsen, Berkan Kutlu, Layvin Kurzawa ve Patrick van Aanholt gibi isimleri gündemine alan sarı-kırmızılıların, iki yıldızın transferinde daha önemli aşama kaydettiği ve son pürüzlerin giderilmesinin ardından bu oyuncuları İstanbul'a getirerek resmi imza attıracağı öne sürüldü. İşte o isimler... (GS spor haberi)