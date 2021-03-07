Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FATİH KARAGÜMRÜK - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı 7 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
FATİH KARAGÜMRÜK - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertalocci, Jimmy Durmaz, Borini, Kemal Ademi
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Atilla, Geraldo, Pinto, Saba, Alper, Çekiçi, Börven
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