Beşiktaş Ankaragücü maçında penaltı krizi! Paintsil ve Emre Güral...
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü'nün Beşiktaş karşısında 2. penaltının ardından Paintsil ve Emre Güral arasında ilginç anlar yaşandı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin 90+3. dakikasında ise ilginç anlar yaşandı.
Başkent ekibinin Gökhan Töre'nin Paintsil'e yaptığı müdahale sonrası kazandığı penaltı sonrasında Emre Güral ve Paintsil topun başına gelince ortaya ilginç anlar çıktı.
2 penaltıda da pozisyonun içinde olan Ganalı oyuncu, penaltıyı yine kullanmak istedi. Ankaragücü'nün bir başka tecrübeli oyuncusu Emre Güral da beyaz noktaya gitti. İki futbolcu da penaltı noktasından uzaklaşmadı, araya İbrahim Akdağ girdi.
Emre ile konuşan İbrahim, tecrübeli futbolcunun elindeki topu kenara attı. 2. kez topun başına geçen ve Ersin'i avlayan Paintsil, takımına Vodafone Park'ta 1 puanı getirdi.
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