16 Nisan 2021, Cuma

ANKARAGÜCÜ

Beşiktaş Ankaragücü maçında penaltı krizi! Paintsil ve Emre Güral...

Dolmabahçe'de penaltı krizi! Paintsil ve Emre Güral...
ANKARAGÜCÜ
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 35. haftasında 'nün karşısında 2. penaltının ardından Paintsil ve Güral arasında ilginç anlar yaşandı.

'in 35. haftasında sahasında ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin 90+3. dakikasında ise ilginç anlar yaşandı.

ekibinin 'nin Paintsil'e yaptığı müdahale sonrası kazandığı penaltı sonrasında Güral ve Paintsil topun başına gelince ortaya ilginç anlar çıktı.

2 penaltıda da pozisyonun içinde olan Ganalı oyuncu, penaltıyı yine kullanmak istedi. Ankaragücü'nün bir başka tecrübeli oyuncusu da beyaz noktaya gitti. İki futbolcu da penaltı noktasından uzaklaşmadı, araya Akdağ girdi.

Emre ile konuşan İbrahim, tecrübeli futbolcunun elindeki topu kenara attı. 2. kez topun başına geçen ve Ersin'i avlayan Paintsil, takımına 'ta 1 puanı getirdi.

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