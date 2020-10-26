26 Ekim 2020, Pazartesi

ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü'nde 3 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Süper Lig ekibinde Covid-19 şoku! 3 kişinin testi pozitif
ANKARAGÜCÜ
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Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 Giriş Tarihi: 26.10.2020

ekibi , 2 futbolcu ve bir personelin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'nde 2 futbolcu ile bir personelin daha yeni tip (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün hesabından yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testi sonucunda iki futbolcumuz ve bir personelimizin daha Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız ve personelimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig ekibinde 2 Covid-19 vakası! Resmen açıklandı haberin devamı

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