24 Ekim 2020, Cumartesi
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MKE Ankaragücü Kulübü, corona virüsü semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Ankaragücü'nde 2 corona virüsü vakası!
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından bir futbolcu ve bir sağlık personelinin corona virüsü testinin pozitif çıkığını açıkladı.
MKE Ankaragücü Kulübü, corona virüsü semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, corona virüsü semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve personelimize acil şifalar diliyoruz" denildi.
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