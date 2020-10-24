24 Ekim 2020, Cumartesi

ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü'nde 2 corona virüsü vakası!

Süper Lig ekibinde 2 Covid-19 vakası! Resmen açıklandı
ANKARAGÜCÜ
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 Giriş Tarihi: 24.10.2020

ekibi , sosyal medya hesabından bir futbolcu ve bir sağlık personelinin corona virüsü testinin pozitif çıkığını açıkladı.

Kulübü, corona virüsü semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, corona virüsü semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve personelimize acil şifalar diliyoruz" denildi.

Süper Lig ekibine corona şoku! 2 futbolcunun testi pozitif haberin devamı

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