22 Şubat 2020, Cumartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

Kaplan’dan derbide beraberlik yorumu

Kaplan’dan derbide beraberlik yorumu
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Bu sezon hem 'ni hem de A.Gücü'nü çalıştıran Teknik Direktör Mustafa Kaplan, başkent derbisinde beraberliğin ağır bastığını vurguladı.

Bu sezon hem 'ni hem de A.Gücü'nü çalıştıran Teknik Direktör Mustafa Kaplan, başkent derbisinde beraberliğin ağır bastığını vurguladı. Kaplan, "İki kulüpte de yaklaşık 20 yıl çalıştım. Önce dostluğun kazanmasından yanayım. Beraberliğin iki takıma da yarayacağını düşünüyorum" dedi.

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