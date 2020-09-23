23 Eylül 2020, Çarşamba

ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü Kosovalı orta saha oyuncusu Idriz Voca'yı kadrosuna kattı

Ankaragücü'ne Kosovalı orta saha!
ANKARAGÜCÜ
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Giriş Tarihi: 23.09.2020

'de sorunsuz bir sezon geçirmek isteyen Ankaragücü teknik direktör 'nın isteği doğrultusunda Kosovalı orta saha oyucususu Idriz Voca, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

, 'nin Luzern takımından Kosovalı oyuncu Idriz Voca ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu imza töreninde 23 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Idriz Voca, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Mert, Idriz Voca transferi ile başkent ekibinin daha da güçlendiğini aktararak, transferin camiaya hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Idriz Voca ise "Ankaragücü gibi köklü ve başarılı bir kulübün parçası olmak gurur verici. Ankaragücü camiasına hizmet edecek olmaktan heyecan duyuyorum. Sarı-lacivert formayı giyip takımıma en iyi şekilde katkı sağlamak için tüm gücümü göstereceğim. Kosovalı olarak 'de bulunmaktan çok memnunum." ifadelerini kullandı.

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