16 Nisan 2021, Cuma
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Beşiktaş-Ankaragücü maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın 11'leri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesi iki takımın 11'leri belli oldu.
BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Ankaragücü maçı 16 Nisan Cuma günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan, N'Koudou, Larin
ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Alper Potuk, Geraldo, Paintsil, Badji, Emre Güral
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