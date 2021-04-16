16 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Ankaragücü maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş-Ankaragücü | İlk 11'ler belli oldu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 35. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın 11'leri belli oldu.

Spor Toto 'in 35. haftasında Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesi iki takımın 11'leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ankaragücü maçı 16 Nisan Cuma günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: , , Welinton, , Rıdvan, , , , Oğuzhan, N'Koudou,

ANKARAGÜCÜ: , , Kulusic, , Pinto, Akdağ, Alper Potuk, Geraldo, , Badji, Emre Güral

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