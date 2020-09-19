19 Eylül 2020, Cumartesi

ANKARAGÜCÜ

Alper Potuk MKE Ankaragücü'yle anlaştı!

Alper Potuk Süper Lig'de kaldı! İşte yeni takımı
ANKARAGÜCÜ
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 'un yeni takımı belli oldu. 29 yaşındaki oyuncu, Başkent ekiplerinden ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, için Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Transferin sarı-lacivertli camiaya hayırlı olmasını dileyen başkan Mert, Alper Potuk'la takımın daha da güçlendiğini söyledi.

'ne geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Alper Potuk ise takım arkadaşlarıyla sarı-lacivertli ekibi daha iyi yerlere taşıyacaklarına inandığını belirtti.

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