11 Eylül 2020, Cuma

ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü'nden 8 transfer birden!

Ankaragücü'nden 8 transfer birden!
ANKARAGÜCÜ
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 Giriş Tarihi: 11.09.2020

ekiplerinden , yasağının kalkmasının ardından anlaşmaya vardığı 8 isimle sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yasağının kaldırılmasının ardından 8 oyuncunun kadroya dahil edildiği belirtildi.

Başkent ekibinin Luka Adzic, Erdi Dikmen, Joseph Paintsil, Şahverdi Çetin, Zvonimir Sarlija, Atakan Çankaya, Mücahit Can Akçay ve Jonathan Bolingi'yi renklerine bağladığı ifade edildi.

Transfer edilen 8 futbolcu için imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

''Transfer tahtasını kaldırdık haberin devamı

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