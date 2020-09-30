Norveç gol kralı Torgeir Börven Ankaragücü'nde!
Süper Lig'de geride kalan 3 haftada 1 puan toplayabilen 1 haftasını ise bay geçiren Ankaragücü'nde transferde hareketli saatler yaşanıyor. Başkent ekibi teknik direktör Fuat Çaba'nın ısrarla istediği Norveç gol kralı Torgeir Börven ile 2+1 yıllık sözlşem imzaladı.
Ankaragücü transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Başkent ekibi Norveç gol kralı Torgeir Börven ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Transfer çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Fatih Mert, Torgeir Börven transferinin Ankaragücümüze büyük bir katkı sağlayacağını belirtti.
Atılan imzanın camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkan Mert, yapılan transferlerle takımımızda eksik görülen mevkilere takviyelerin yapıldığını söyledi.
Ankaragücü'nde olmaktan ve camiaya hizmet etmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Torgeir Börven: "Ankaragücü'nde atacağım gollerle ses getireceğime ve taraftarlarımıza istedikleri futbolu yansıtacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Rosenborg BK kulübünden transfer edilen 28 yaşındaki başarılı oyuncu Torgeir Börven, santrafor mevkisinde görev yapıyor.
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