15 Eylül 2020, Salı

ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü'nde İlhan Parlak ile yollar ayrıldı

Ankaragücü'nde İlhan Parlak ile yollar ayrıldı
ANKARAGÜCÜ
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 Giriş Tarihi: 15.09.2020

ekiplerinden , tecrübeli futblocusu ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kendisine takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

'ne 2017-2018 sezonunda gelen 33 yaşındaki hücum oyuncusu, toplam 19 gol attı.

İlhan Parlak, MKE Ankaragücü'nün 'in ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la oynadığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

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