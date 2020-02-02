02 Şubat 2020, Pazar

MKE ANKARAGÜCÜ

MAÇ SONUCU l MKE Ankaragücü 1-1 Kasımpaşa | MAÇ ÖZETİ

Ankara'da puanlar paylaşıldı
MKE ANKARAGÜCÜ
Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 Giriş Tarihi: 02.02.2020

'in 20. haftasında sahasında ile karşılaştı. İki takımın da ataklarıyla geçen karşılaşma, Mame Thiam ve Gerson Rodrigues'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

'de 20. hafta maçında evinde ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Kasımpaşa Mame Thiam'ın 7. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla bitti.

Başkent ekibinde 50. dakikada Gerson Rodrigues sahneye çıktı ve skoru eşitleyen golü attı.

Bu sonuçla birlikte 20. hafta sonunda MKE 14 puana yükselirken, Kasımpaşa da 16 puana çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 7. dakikasında Hadadi'nin Ankaragücü ceza alanının solundan yaptığı ortada Thiam, meşin yuvarlığı kafayla ağlara gönderdi.

10. dakikada Hadergjonaj'ın ceza alanının sağından yaptığı ortada Thiam'ın kafa vuruşunda top, direğin yanından auta gitti.

18. dakikada Scarione'nin kullandığı kornerde ceza alanın içinde iyi yükselen Kulusic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk kontrol etti.

19. dakikada Rodrigues'in ceza alanın solundan sert şutunda kaleci Fatih Öztürk, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

28. dakikada Orgill'in pasında ceza alanında topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda direğe çarpan top auta gitti.

Maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ayrıntılar geliyor...

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