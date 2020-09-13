13 Eylül 2020, Pazar

SÜPER LİG

MKE Ankaragücü 1-2 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU

Erzurumspor deplasmanda kazandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

'in ilk haftasında MKE sahasında Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye 'u ağırladı. 'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor, Oltan'ın 75 ve 79. dakikada attığı gollerle 2-1 kazandı.

'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında , 'u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlanırken, 61. dakikada sahneye çıkan Bolingi takımını öne geçirdi. Bu golle cevap veren isim ise 75'de Oltan Karakullukçu oldu.

Bu golden 4 dakika sonra Oltan Karakullukçu bir kez daha Ankaragücü ağlarını sarsarak durumu 2-1'e getirdi.

BB Erzurumspor, Ankaragücü'nü 2-1 yenerek yeni sezona 3 puanla merhaba dedi.

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