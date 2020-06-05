05 Haziran 2020, Cuma

ANKARAGÜCÜ

Trabzonspor yönetimi toplandı

Trabzonspor yönetimi toplandı
ANKARAGÜCÜ
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Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 Giriş Tarihi: 05.06.2020

Süper Lig ekiplerinden , ’nda online olarak bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan ve 'da bulunan üyeleri gündeme dair konuları ele aldı.

bugün 'nda online olarak bir toplantı gerçekleştirdi.

Başkan ve 'da bulunan yönetim kurulu üyeleri stadyumdan katıldığı toplantıya ve şehir dışındaki diğer yönetim kurulu üyeleri video konferans yöntemiyle katıldı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri toplantıda gündeme dair konuları değerlendirdi.

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