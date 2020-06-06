06 Haziran 2020, Cumartesi

ANKARAGÜCÜ

‘Beklentimiz devam ediyor’

‘Beklentimiz devam ediyor’
ANKARAGÜCÜ
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 'nin küme düşmeyi kaldırma konusunu gözden geçirmesini beklediklerini söyledi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 'nin küme düşmeyi kaldırma konusunu gözden geçirmesini beklediklerini söyledi. Akçay, "Tescil ve düşmenin kaldırılması beklentimizdi. Şampiyonun belirlenmesiyle ilgili baskının oluştuğu ortamda kararı yadırgamadık" dedi.
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