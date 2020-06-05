05 Haziran 2020, Cuma

ANKARAGÜCÜ

FIFA'dan Ankaragücü'ne 3 dönem transfer yasağı

Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı
ANKARAGÜCÜ
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Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 Giriş Tarihi: 05.06.2020

'dan ekiplerinden MKE Ankaragücü kötü haber. temsilcisine geçen sezon sözleşmesini tek taraflı fesheden 'a 2 milyon 295 bin Euro borcunu ödememesi gerekçesiyle 3 dönem yasağı verildiği öğrenildi.

, Ankaragücü'ne geçen sezon sözleşmesini tek taraflı fesheden 'a 2 milyon 295 bin Euro borcunu ödememesi gerekçesiyle 3 dönem yasağı verdi.

Sarı lacivertlilerin Alessio Cerci'ye de ödeme yapmadığı öğrenildi. Başkent ekibi gelecek sezon transfer döneminde yasak almaması için futbolculara ödemelerini yapmak zorunda.

Öte yandan; konuyla ilgili 13 Nisan'da açıklama yapan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Bizim 2 dönem transfer yasağımız vardı, Kehinde'ye borçtan dolayı da bir dönem daha gelmişti. Biz 3 dönem yasağı kaldırdık. Kolay iş değildi, çok büyük bir iş başarıldı. Ama hala tehlike geçmiş değil.

Bu borçlardan dolayı transfer yasağı alabiliriz. Bunların dışında 'a borcumuz var, 'a borcumuzu takside bağladık." ifadelerini kullanmıştı.

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