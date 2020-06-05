FIFA'dan Ankaragücü'ne 3 dönem transfer yasağı
FIFA'dan Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü kötü haber. Ankara temsilcisine geçen sezon sözleşmesini tek taraflı fesheden Thomas Heurtaux'a 2 milyon 295 bin Euro borcunu ödememesi gerekçesiyle 3 dönem transfer yasağı verildiği öğrenildi.
FIFA, Ankaragücü'ne geçen sezon sözleşmesini tek taraflı fesheden Thomas Heurtaux'a 2 milyon 295 bin Euro borcunu ödememesi gerekçesiyle 3 dönem transfer yasağı verdi.
Sarı lacivertlilerin Alessio Cerci'ye de ödeme yapmadığı öğrenildi. Başkent ekibi gelecek sezon transfer döneminde yasak almaması için futbolculara ödemelerini yapmak zorunda.
Öte yandan; konuyla ilgili 13 Nisan'da açıklama yapan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Bizim 2 dönem transfer yasağımız vardı, Kehinde'ye borçtan dolayı da bir dönem daha gelmişti. Biz 3 dönem yasağı kaldırdık. Kolay iş değildi, çok büyük bir iş başarıldı. Ama hala tehlike geçmiş değil.
Bu borçlardan dolayı transfer yasağı alabiliriz. Bunların dışında Yalçın Ayhan'a borcumuz var, İsmail Kartal'a borcumuzu takside bağladık." ifadelerini kullanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı