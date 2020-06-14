14 Haziran 2020, Pazar

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Gaziantep FK 1-1 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Gaziantep FK ve Ankaragücü puanları paylaştı
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 Giriş Tarihi: 14.06.2020

'in 27. haftasında  ile , Maxim ve Scarione'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan 'in 27. haftasında ile karşı karşıya geldi.

İki ekibini mücadelesinde kazanan çıkmazken, karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Ev sahibinin golünü 25'te penaltıdan Maxim atarken, konuk ekibin beraberlik sayısını 51'de Scarione kaydetti.

Gaizantep bu sonucun ardından puanını 33'e çıkarırken, tehlikeli bölgedeki Başkent ekibi ise 24 puana yükseldi.

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