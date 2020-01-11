11 Ocak 2020, Cumartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü’nde yasak mesaisi

Ankaragücü’nde yasak mesaisi
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Transfer yasağını kaldırabilmek için uğraşan Ankaragücü'nde Başkan , çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Transfer yasağını kaldırabilmek için uğraşan A.Gücü'nde Başkan , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mert, "Çok da kolay değil yasağı kaldırmak. Çünkü her futbolcuda milyon euro'luk rakamlar var. Yasağa neden olan borç 85-90 milyon TL" diye konuştu.
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