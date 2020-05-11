Ricardo Faty'nin son testi negatif çıktı
MKE Ankaragücü'nde sevindiren gelişme... Geçtiğimiz günlerde yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Ricardo Faty'nin ikinci test sonucu negatif çıktı.
Ankaragücü'nde 6 Mayıs'ta yapılan corona virüsü testinde Ricardo Faty'nin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından futbolcular antrenmanlara çıkmak istememiş, antrenman bugüne ertelenmişti. Bugün öğle saatlerinde ise sarı lacivertli kulübün personeli, futbolcuları, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri yeniden corona virüsü testine girdi. Akşam çıkacak olan test sonuçlarının ardından Ankaragücü'nde idman programı belli olacak.
FATY'NİN İKİNCİ TESTİ NEGATİF ÇIKTI
Corona virüsü testi pozitif çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu Ricardo Faty'nin bugün yapılan test sonuçları ise negatif çıktı. Evine gönderilen Faty, 14 günlük karantina sürecini evinde geçirecek.
İkinci Corona virüsü testi negatif çıkan Faty'e hafta içerisinde tekrar test yapılacak. Testin negatif çıkması halinde de teknik kadro özel bir çalışma programı hazırlayacak. Bu süreçte takımdan ayrı çalışacak olan Faty'nin üçüncü test sonucunun da negatif çıkması durumunda, tecrübeli oyuncu takımla antrenmanlara başlayacak.
RICARDO FATY'DEN AÇIKLAMA GELDİ!
Hastaneden taburcu olan Ricardo Faty, konuyla ilgili paylaşım yaptı. Faty, "Bugün taburcu oldum ve testimin sonucu negatif çıktı. Her şeyden önce, olağanüstü çabalar gösteren hemşirelere çok teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
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