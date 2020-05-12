12 Mayıs 2020, Salı

ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü'nde çalışmalara başlandı

MKE Ankaragücü'nde çalışmalara başlandı
ANKARAGÜCÜ
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Giriş Tarihi: 12.05.2020

ekibi , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacağının duyurulması sonrası ilk gün antrenmanlarına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde iki antrenman gerçekleştirildiği ve çalışmalarda Sağlık Kurulu tarafından belirlenen kurallara uyulduğu belirtildi.

İdmanlarda sarı-lacivertli futbolcuların koordinasyon, taktik ve teknik çalışmalar yaptıkları aktarıldı. Kullanılan ekipmanların, çalışma öncesi ve sonrası dezenfekte edildiği, sosyal mesafe kurallarına uyulduğu vurgulandı.

, çalışmalarına yarın devam edecek.

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