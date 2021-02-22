Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. 2 gol çıkan karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Rizespor'un golünü 3. dakikada Donsah kaydederken, Başkent ekibinin golü ,se 45+1'de Borven'den geldi.

Bu sonuçla birlikte MKE Ankaragücü'nün galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve puanını 20'ye yükseltti. Çaykur Rizespor ise 6 haftadır sahadan galibiyetle ayrılamıyor ve 27 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan Samudio'nun ceza sahasına ortasında Donsah'ın yaptığı kafa vuruşuna top ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada Lukasik'in pasıyla ceza sahasına soldan giren Paintsil'in müsait durumda çektiği şutta top kaleci Gökhan Akkan'ın kucağında kaldı.

45+2. dakikada MKE Ankaragücü skora dengeyi getirdi. Rakip yarı sahanın ortasından sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta İbrahim Akdap topu ceza sahasına gönderdi. Savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top kale sahasının dışındaki Borven'in önüne düştü. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.

İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

51. Endri Çekiçi'ni yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta kaleci Gökhan Akkan, topu son anda kornere tokatladı. Aynı dakikada Endri Çekiçi'nin sol kanattan kullandığı korner atışında arka direkte Borven'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

53. dakikada Dokovic'in ceza sahasının hemen dışında kaleyi sol çaprazdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay, topu sağ direğin dibinden kornere tokatladı.

Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ