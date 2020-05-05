Ankaragücü açıkladı! "Bir futbolcumuzda corona virüsü çıkmıştır"

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü dün futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi yaptırmıştı. Ankara temsilcisi yaptığı açıklamayla, bir futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

MKE Ankaragücü'nün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Dün kulübümüz tarafından Beştepe Tesislerimizde tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Covid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuz da Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

SÜPER LİG EKİPLERİ SESSİZ KALMADI!

Süper Lig ekipleri de MKE Ankaragücü kulübünün açıklamasının ardından geçmiş olsun mesajları yayınladı. İşte o mesajlar:

BAŞAKŞEHİR:

"Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

BEŞİKTAŞ:

"MKE Ankaragücü Spor Kulübü futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendik.

Bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

FENERBAHÇE:

"Covid-19 testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Geçmiş olsun Ankaragücü."

TRABZONSPOR:

"Değerli MKE Ankaragücü camiası;

COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcunuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. #BirlikteBaşaracağız"

GENÇLERBİRLİĞİ:

"Yapılan testler sonucunda Ankaragücü forması giyen bir futbolcunun COVID-19 testinin pozitif olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. İlgili futbolcuya ve Ankaragücü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcunun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

KAYSERİSPOR:

"Geçmiş olsun Ankaragücü.

Bu zorlu süreci atlatacağınıza ve futbolcunuzun sağlığına kavuşacağına inancımız tam. #BirlikteBaşaracağız"

SİVASSPOR:

"Geçmiş olsun Ankaragücü. Sporcunuza en kısa sürede acil şifalar dileriz."

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