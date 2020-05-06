06 Mayıs 2020, Çarşamba

ANKARAGÜCÜ

Ricardo Faty'e corona virüsünü kim bulaştırdı? İşte yanıtı...

Faty virüsü nereden kaptı? İşte yanıtı...
ANKARAGÜCÜ
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Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 Giriş Tarihi: 06.05.2020

ekibi , corona virüsü haberiyle sarsıldı. Oyuncularına, teknik ekibine ve kulüp çalışanlarına corona virüsü testi yaptıran temsilcisinde 'nin Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Peki, 45 gündür evde olan tecrübeli futbolcuya virüs nasıl bulaştı? İşte detaylar...

Ankaragücü'nde corona virüsü paniği yaşanıyor. 'e hazırlık kapsamında futbolcularını gruplar halinde toplamaya başlayan ve tedbir amaçlı test yaptıran Başkent ekibinde Senegalli orta saha oyuncusu 'nin sonucu pozitif çıktı.

Faty'nin herhangi bir semptomunun olmadığı ancak test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındığı belirtildi. Faty'nin ailesinde de pozitif vakalar bulunduğu kaydedildi.

Bu arada Faty'nin evine temizliğe gelen kadının hastalığı bulaştırdığı iddia edildi. Oyuncu ise, "45 gündür evdeyim. Sadece 3 kere dışarı çıktım. İki kez markete gittim. Bir de tesislere geldim" diye konuştu.

Süper Lig ekibine corona virüsü şoku! haberin devamı

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