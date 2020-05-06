Ricardo Faty'e corona virüsünü kim bulaştırdı? İşte yanıtı...
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, corona virüsü haberiyle sarsıldı. Oyuncularına, teknik ekibine ve kulüp çalışanlarına corona virüsü testi yaptıran Ankara temsilcisinde Ricardo Faty'nin Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Peki, 45 gündür evde olan tecrübeli futbolcuya virüs nasıl bulaştı? İşte detaylar...
Ankaragücü'nde corona virüsü paniği yaşanıyor. Süper Lig'e hazırlık kapsamında futbolcularını gruplar halinde toplamaya başlayan ve tedbir amaçlı test yaptıran Başkent ekibinde Senegalli orta saha oyuncusu Ricardo Faty'nin sonucu pozitif çıktı.
Faty'nin herhangi bir semptomunun olmadığı ancak test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındığı belirtildi. Faty'nin ailesinde de pozitif vakalar bulunduğu kaydedildi.
Bu arada Faty'nin evine temizliğe gelen kadının hastalığı bulaştırdığı iddia edildi. Oyuncu ise, "45 gündür evdeyim. Sadece 3 kere dışarı çıktım. İki kez markete gittim. Bir de tesislere geldim" diye konuştu.
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