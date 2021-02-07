07 Şubat 2021, Pazar

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Ankaragücü 1-4 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Yiğido 5 maç sonra kazandı!
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

'in 24. haftasında Ankaragücü, Sivasspor'u konuk etti. Mücadeleyi Yiğido 4-1 kazandı ve ligde 5 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 24. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Yiğido maçı 4-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada penaltıdan Gradel, 48'da Kayode, 69. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 88'de Yatabare kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü ise 67. dakikada Oğuz'un kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde 5 maç sonra kazanan Sivasspor puanını 28'e yükseltti. Ankaragücü ise 18 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada 'ın ceza sahası içinde Max Gradel'i düşürmesi sonucu Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı.

11. dakikada penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

13. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest atışta Fajr'ın ceza sahasına gönderdiği topa Kayode'nin kale sahasının önünde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Çelikay'ın kucağında kaldı.

20. dakikada Demir Grup Sivasspor bir kez daha penaltı kazandı. Hakem Burak Şeker, Akdağ'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. Hakemin pozisyonu VAR'da incelemesi tavsiye edildi. Saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen hakem Burak Şeker, penaltı kararını iptal etti.

26. dakikada 'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Lobjanidze topu kale sahasının içindeki 'ye çevirdi. Müsait durumdaki Badji'nin vuruşunda kaleci Zülfikar Yıldırım meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

27. dakikada Potuk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Güral'ın şutunda, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım topu sağ direk dibinden kornere gönderdi.

34. dakikada İbrahim Akdağ'ın savunma arkasına attığı topu göğsüyle kontrol eden Badji'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İlk yarı Demir Grup Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona .

48. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Fajr'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Kayode, savunmada iki kişiyi çalımlayarak ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-2.

66. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Sağ kanattan ceza sahası kale çizgisine inen Geraldo, topu altı pasın önündeki Şahverdi Çetin'e çıkardı. Şahverdi'nin şutunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'dan dönen top savunma oyuncusu Ahmet Oğuz'a çarparak ağlara gitti: 1-2.

69. dakikada konuk ekip farkı tekrar 2'ye çıkardı. Max Gradel'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği pasla arka direkte buluşan Erdoğan Yeşilyurt, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3.

88. dakikada Demir Grup Sivasspor, VAR kararıyla 4. golü buldu. Savunma arkasına atılan topla Erdoğan Yeşilyurt kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu, ceza sahasına girmeden Yatabare'ye pasını attı. Yatabare topu filelere gönderdi ancak hakem ofsayt kararı verdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi ve konuk ekip farkı 3'e çıkardı: 1-4.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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