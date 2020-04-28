MKE Ankaragücü 4 Mayıs'ta toplanıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını evden gerçekleştirilen bireysel idmanlarla sürdüren MKE Ankaragücü, resmi internet sitesinden 4 Mayıs'ta takım olarak çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

Ankaragücü Kulübü, corona virüsü salgını nedeniyle ara verdiği çalışmalarına 4 Mayıs tarihinde yeniden başlayacak.



Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre; Beştepe Tesisleri'nde bir araya gelen Başkan Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Futbol Şube Sorumlusu, sportif direktör ve sağlık ekibi, takımın durumu hakkında bir toplantı gerçekleştirdi.



Yapılan toplantıda ülkemizde yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle bir süre çalışmalarına ara veren Ankaragücü'nün, 4 Mayıs tarihinde çalışmalarına başlamasına karar verildi.



Toplantıda ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı corona virüsü tedbirlerine maksimum düzeyde uyulması, kullanılan alanların günlük dezenfekte edilmesi gibi tüm sağlık önlemlerinin alınmasına ve çalışmalara başlanılacak ilk hafta antrenman sahası haricinde tesislerin kullanılmaması kararı alındı.

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