27 Nisan 2020, Pazartesi

ANKARAGÜCÜ

Fatih Mert: Fikstür bozulmaz

Fatih Mert: Fikstür bozulmaz
ANKARAGÜCÜ
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

A.Gücü Başkanı Mert, tek yere herkesin karşı olduğunu savundu: “Tüm takımların bir merkezde toplanması ve maçların oynanmasını, de kulüpler de kabul etmiyor. Bütün kulüpler, kendi kentinde oynamak istiyor.”

Ankaragücü Başkanı , liglerin durumu ve transferin gözdesi oyuncuları Gerson Rodrigues konusunda kulüp sitesinden açıklamalarda bulundu. Başkan Mert, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, ile Sağlık Kurulu'nun ay sonunda yapacağı durum değerlendirmesi yol haritasını belirleyecek. Maçlar kesinlikle seyircisiz oynanacak. Statta kimler olacak, kaç kişi olacak, soyunma odasında kaç kişi bulunacak, stada gelenler nerelerde oturacak gibi birçok konu bu toplantılarda netleştirilecek. Şu an için kesinleşmiş bir şey yok. Tüm takımların bir merkezde toplanması ve maçların oynanmasını, federasyon da kulüpler de kabul etmiyor. Her kulüp, kendi kentinde ve fikstüründe oynamak istiyor" dedi.

HİÇ KORKUMUZ YOK

Süper Lig'e diğer takımlarla eşit şartlarda başlamadıklarını, ikinci yarı ile birlikte rekabette aynı seviyeye geldiklerinin altını çizen Fatih Mert, "En mağdur takım biziz. Ligin akışı bizim lehimize dönmüşken bu olağanüstü dönem yaşandı ancak korkumuz yok. Biz, bu sezon ligden düşmenin kaldırılması yönündeki fikrimizi daha önce olduğu gibi dün de yineledik. Ancak, oynanırsa da çıkıp mücadelemizi sonun kadar yaparız. Bu anlamda çekincemiz de korkumuz da olmaz. Süreç her takım için zor olacak. Oyuncuları motive etmekte hepimiz sıkıntı çekeceğiz. Ancak, bizim gibi grafiği yükselişe geçmiş takımlar için durum daha da zorlaşacak" diye konuştu.

DINAMO KIEV'LE SÖZLÜ ANLAŞTIK

Fatih Mert, adı F.Bahçe'yle geçen Portekiz asıllı Lüksemburglu Rodrigues'in bonservisi için Ukrayna ekibi D.Kiev ile görüştüklerini söyledi. 24 yaşındaki golcünün menajeriyle de konuştuğunu belirten Başkan Mert, "Rodrigues için D.Kiev ile görüştük. D.Kiev ile aramızda opsiyon yok fakat sözlü olarak bir anlaşma var" dedi. Genç santrfor devre arası geldiği Başkent ekibinde 7 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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