29 Nisan 2020, Çarşamba

ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü mayısta sahada

Ankaragücü mayısta sahada
ANKARAGÜCÜ
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

Ankaragücü, 4 Mayıs'ta takım olarak antrenmanlara start veriyor.

Ankaragücü, 4 Mayıs'ta takım olarak antrenmanlara start veriyor. Kulüpten yapılan açıklamada; tesislerde Başkan Fatih Mert, Teknik Direktör ve diğer yetkililerle yapılan toplantı sonrasında 4 Mayıs'ta saha çalışmalarına başlanmasına karar verildiği duyuruldu.

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