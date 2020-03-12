12 Mart 2020, Perşembe

ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Ankaragücü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 12.03.2020

'in 26. haftasında , sahasında 'u konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip, 20 puanla 17. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 25 puanla 14. basamakta yer alıyor.

, 'in 26. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. MKE Ankaragücü, ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti. Geçen hafta 'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla 17. sırada bulunuyor. Son maçında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor ise 25 puanla 14. basamakta yer alıyor.

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