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MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Giriş Tarihi: 12.03.2020
Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip, 20 puanla 17. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 25 puanla 14. basamakta yer alıyor.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. MKE Ankaragücü, ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti. Geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla 17. sırada bulunuyor. Son maçında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor ise 25 puanla 14. basamakta yer alıyor.
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