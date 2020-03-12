MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Süper Lig'in 25. hafta açılış karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, başkent temsilcisini Burak Yılmaz ve Adem Ljajic'in golleriyle 2-1 yenerek derbi öncesi moral depoladı. Spor yazarları da Beşiktaş'ın galip geldiği bu karşılaşmayı değerlendirdiler. İşte çarpıcı yorumlar...