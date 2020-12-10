10 Aralık 2020, Perşembe

ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü’nde Alper Potuk şoku! Kadro dışı bırakıldı

Ankaragücü’nde Alper Potuk şoku! Kadro dışı bırakıldı
ANKARAGÜCÜ
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

ekiplerinden Ankaragücü’nde şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu, maçı öncesinde bırakıldı.

'in 12'nci haftasında sahasında İttifak Holding 'u konuk edecek Ankaragücü'nde şoku yaşanıyor. Dün gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Mustafa Dalcı ile tartışan tecrübeli futbolcu, Konyaspor maçı öncesinde bırakıldı. Alper Potuk, cumartesi günü oynanacak maça kadar yapılacak antrenmanlarda yer almayıp, bireysel çalışmalar gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertli yönetim de Alper Potuk ile ilgili teknik ekibin raporuna göre hareket edecek. Konyaspor maçı sonrasında toplanacak yönetimin, pazartesi günü konuyla ilgili kararını vermesi bekleniyor.

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