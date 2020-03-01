01 Mart 2020, Pazar

ANKARAGÜCÜ

Mustafa Reşit Akçay: Mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz

Mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz
ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 01.03.2020

’in 24. haftasında D.G.’a 3-0 mağlup olan Teknik Direktörü , “Ayakta durmaya ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktörü , "Skora bakıldığında aciz bir Ankaragücü anlaşılabilir ama takımımızdan biz çok memnunuz. Şu an saha duruşumuz ve yapılan mücadelenin kalitesi bizi gelecek müsabakalara daha iyi bakmaya zorluyor ve böyle düşünüyoruz. 'u tebrik ediyorum. Onların da sonuçta şampiyonluk yolunda bir mücadeleleri var. Umarım onlarda başarılı olur. Önümüzde Beşiktaş mücadelesi var. O da zor geçecek bir müsabaka. Ama ayakta durmaya ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Başarısızlık ve başarı bizim işimizin içinde var"

Başarı ve skorun ülke sporundaki birinci anlayış noktası olduğunun altını çizen Akçay, "Eğer skor kötü ise siz başarısızsınız. Bunu kabul etmelisiniz. Seyirciler, yöneticiler bunu böyle görür. Bu bir bakış açısı. Bu bir kültür. 'da Nürnberg maçını seyrettim. Takım küme düştü. 52 bin seyirci alkışladı. Herkes mendil salladı. Merhaba dediler, bütün seyirciyi dolaştılar. Bu bir kültür. Küme düşmek ya da yenilmek çok affedersiniz namussuzluk değil ki... Böyle algılanması, böyle yükler verilmesi futbolumuzun gelişmesine de engel olan bir durum. Başarısızlık ve başarı bizim işimizin içinde var. Yönetim kuruluna bağlıyız. Yönetim kurulu bize 'Arkadaş bu iş bu kadar' derse saygıyla karşılarsın" ifadelerini kullandı.

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