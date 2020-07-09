09 Temmuz 2020, Perşembe

ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü şansını zora soktu

Ankaragücü şansını zora soktu
ANKARAGÜCÜ
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Giriş Tarihi: 09.07.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 5 maçtan galibiyet çıkaramayan ve 26 puanla son sırada yer alan , ligde kalma şansını zora soktu.

Ligde bir maçı fazla olmasına rağmen 26 puanla son sırada yer alan , verilen aradan sonra sahaya çıktığı 5 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Deplasmanda oynadığı 3 maçta da rakiplerine kaybetmemesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başaramayan MKE Ankaragücü, FK, ve 'yle berabere kaldı.

Ankara'da mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı ve maçlarında ise MKE Ankaragücü, iki rakibine de kaybetti.

Hafta sonu küme düşebilir

MKE Ankaragücü, 'e bu hafta sonu veda edebilir.

Ligde 32. hafta maçında 'la 12 Temmuz Pazar günü sahasında karşılaşacak başkent temsilcisi, bu karşılaşmayı kazanamazsa diğer maçların sonucuna göre bir kez daha 1. Lig'e düşebilir.

MKE Ankaragücü, kalan 3 haftada sırasıyla Galatasaray, ve Denizlispor'la karşılaşacak.

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- 'le 2 puan

MKE Ankaragücü, bitime 6 maç kala 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez'i getirdi.

İbrahim Üzülmez'le sarı-lacivertliler, 3 maçta 2 puan aldı. Üzülmez, yönetiminde çıktığı ilk maçta şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor'a karşı deplasmandan 1 puan alan MKE Ankaragücü, daha sonra sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenilince hayal kırıklığı yaşadı. Göztepe deplasmanından da MKE Ankaragücü, 1 puanla döndü.



Kaynak: AA
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