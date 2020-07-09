MKE Ankaragücü şansını zora soktu
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 5 maçtan galibiyet çıkaramayan ve 26 puanla son sırada yer alan MKE Ankaragücü, ligde kalma şansını zora soktu.
Ligde bir maçı fazla olmasına rağmen 26 puanla son sırada yer alan MKE Ankaragücü, verilen aradan sonra sahaya çıktığı 5 maçta galibiyet yüzü göremedi.
Deplasmanda oynadığı 3 maçta da rakiplerine kaybetmemesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başaramayan MKE Ankaragücü, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Göztepe'yle berabere kaldı.
Ankara'da mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ise MKE Ankaragücü, iki rakibine de kaybetti.
Hafta sonu küme düşebilir
MKE Ankaragücü, Süper Lig'e bu hafta sonu veda edebilir.
Ligde 32. hafta maçında Galatasaray'la 12 Temmuz Pazar günü sahasında karşılaşacak başkent temsilcisi, bu karşılaşmayı kazanamazsa diğer maçların sonucuna göre bir kez daha TFF 1. Lig'e düşebilir.
MKE Ankaragücü, kalan 3 haftada sırasıyla Galatasaray, Antalyaspor ve Denizlispor'la karşılaşacak.
- İbrahim Üzülmez'le 2 puan
MKE Ankaragücü, bitime 6 maç kala Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez'i getirdi.
İbrahim Üzülmez'le sarı-lacivertliler, 3 maçta 2 puan aldı. Üzülmez, yönetiminde çıktığı ilk maçta şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor'a karşı deplasmandan 1 puan alan MKE Ankaragücü, daha sonra sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenilince hayal kırıklığı yaşadı. Göztepe deplasmanından da MKE Ankaragücü, 1 puanla döndü.
Kaynak: AA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı