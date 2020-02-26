26 Şubat 2020, Çarşamba

ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü
ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 26.02.2020

, 'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, duran top çalışmasıyla tamamlandı. takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı bulunan Tiago Pinto antrenmana katılmadı.

Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gençlerbirliği 1-0 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU

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