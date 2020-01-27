27 Ocak 2020, Pazartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi

Ankaragücü'nde Akçay dönemi
MKE ANKARAGÜCÜ
Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 Giriş Tarihi: 27.01.2020

ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktörlüğe 'ın getirildiğini açıkladı.

ekiplerinden MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük görevine 'ı getirdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

Süper Lig'de 19 haftada 2 galibiyet alan MKE Ankaragücü, 13 puanla 17. sırada yer alıyor.

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