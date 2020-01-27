Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktörlüğe Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

Süper Lig'de 19 haftada 2 galibiyet alan MKE Ankaragücü, 13 puanla 17. sırada yer alıyor.

Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay



Beştepe Tesislerimizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın Teknik Direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi.



Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz.#Ankaragücü pic.twitter.com/tNVgmgG0UZ — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) January 27, 2020