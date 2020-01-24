24 Ocak 2020, Cuma

MKE ANKARAGÜCÜ

Volkan Can: Bu rüyayı sürdüreceğız

Volkan Can: Bu rüyayı sürdüreceğız
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekipleri Ankaragücü, Gaziantep FK ve son olarak Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale yükselen Kırklarelispor'un tek hedefi kupada final oynamak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekipleri Ankaragücü, Gaziantep FK ve son olarak Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale yükselen Kırklarelispor'un tek hedefi kupada final oynamak. Kulüp başkanı , "Bu başarı hikayesi birlik beraberlikten geçiyor. Biz ufak bir futbol takımıyız ama inananlar ordusu arkamızda. Hedefimiz kupada sonuna kadar gidip final oynamak. Bu rüyadan uyanmak istemiyoruz" dedi.

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