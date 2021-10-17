Altay Karagümrük maçı sonrası Mustafa Denizli'den hakem sözleri!
Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam maçın hakemine sitemde bulundu.
Fatih Karagümrük maçında maçı kazanabilecek pozisyonları ürettiklerini söyleyen Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Bu kadar kötü yorumu olan bir hakemle bugün bizim adımıza kazanmak zordu" diye konuştu.
Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan Altay'da Teknik Direktör Mustafa Denizli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Her sonucun çıkabileceği bir 90 dakikanın geride kaldığını söyleyen Denizli, rakiplerinin ligin iyi ekiplerinden biri olduğunu ifade etti.
Oyunun genelinde maçı kazanabilecekleri pozisyonları ürettiklerini söyleyen Denizli, "Belki maçta atabilecek en fazla şutu kaleye atmayı denedik, bunlarda fazla isabet sağlayamadık. Final paslarında keza öyle. Telafi edilmesi mümkün olan 3 puan kaybettik. Kazanmak bütün hedefimizdi. Ligde ciddi bir kopmaya neden olacak bir bir puana ulaşacaktık ama olmadı" dedi.
Denizli, takım olarak her zaman düşüncelerinin kendilerini geliştirmek ve takımı üst sıralarda tutmak olduğunu ancak bunu bugün gerçekleştiremediklerini belirterek, şunları söyledi: "Hakemin de yorumları bunun üzerinde çok etkili oldu. Hakem tarafından ihraç edilmedim, bugün ihraç edilsem normal karşılanırdı. Aynı pozisyonları farklı yorumlayan bir hakem ben son yıllarda belki de teknik direktörlük hayatımda görmedim. Bunu sadece kendi takımım için söylemiyorum. Bu kadar kötü yorumu olan bir hakemle bugün bizim adımıza kazanmak zordu."
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