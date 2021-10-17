Altay - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 9. haftasında altay, evinde Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altay - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'in 9. haftasında Altay, sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Altay - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Altay - Fatih Karagümrük maçı bugün TSİ 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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