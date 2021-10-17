17 Ekim 2021, Pazar
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Fatih Karagümrük'e deplasmanda galibiyeti getiren golü 15. dakikada Yann Karamoh kaydetti. Yann Karamoh, 6 maçında 2. golü kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Fatih Karagümrük puanını 17'ye yükseltti. Altay ise 15 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Altay, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük, Hatayspor'u ağırlayacak.
Altay 0-1 Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü Yann Karamoah kaydetti.
Süper Lig'de 9. hafta maçında Altay ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Fatih Karagümrük oldu.
Fatih Karagümrük'e deplasmanda galibiyeti getiren golü 15. dakikada Yann Karamoh kaydetti. Yann Karamoh, 6 maçında 2. golü kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Fatih Karagümrük puanını 17'ye yükseltti. Altay ise 15 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Altay, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük, Hatayspor'u ağırlayacak.
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