17 Ekim 2021, Pazar

SÜPER LİG

Altay 0-1 Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Karagümrük deplasmanda kazandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü Yann Karamoah kaydetti.

Süper Lig'de 9. hafta maçında Altay ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Fatih Karagümrük oldu.

Fatih Karagümrük'e deplasmanda galibiyeti getiren golü 15. dakikada Yann Karamoh kaydetti. Yann Karamoh, 6 maçında 2. golü kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Fatih Karagümrük puanını 17'ye yükseltti. Altay ise 15 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Altay, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük, Hatayspor'u ağırlayacak.
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