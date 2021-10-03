03 Ekim 2021, Pazar

SÜPER LİG

Gaziantep FK - Altay | İlk 11'ler belli oldu

Gaziantep FK - Altay | İlk 11’ler belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 Giriş Tarihi: 03.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile Altay karşı karşıya gellecek. Mücadele öncesi Gaziantep FK ile Altay'ın ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Altay'la kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi iki takımın ilk 11'i belli oldu.

GAZİANTEP FK-ALTAY İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Muhammet, Halil İbrahim, Recep, Figueiredo, Sagal, Maxim, Caulker, Merkel, Kitsiou.

Altay: Mateusz, Eric, Murat, Cebrail, Naderi, Thiam, Zeki, Pinares, Kappel, Bamba, Rayan.

GAZİANTEP FK - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Altay maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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