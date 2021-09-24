Son dakika spor haberi: Mustafa Denizli'den Altay - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın sözleri!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 7. haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilgili "Sergen, benim için özel. Biraz dertleştik. Zor bir durumda, inşallah Sergen hocanın başına gelen kimsenin başına gelmesin." dedi.
Süper Lig'in 7. haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Denizli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"BEŞİKTAŞ KADAR KÖTÜ DURUMDA DEĞİLDİK"
"Bu maçın 3 sonucu da sürpriz değildi. Beşiktaş zor durumda geldi, biz de zor durumdaydık ama Beşiktaş kadar değildik. İyi geri dönüşler yapıyoruz esasında, bu önemli. Zaman zaman çok iyi tempoya ulaşıyoruz, hatalar da yapıyoruz, bu hafta gördüğünüz gibi, golü de geri pas hatasından yedik. Beşiktaş gibi bir takıma, şartlar ne olursa olsun geri dönüş yapmak ve kazanmak, hem takımın güvenini arttıracak, hem de taraftarlarımızın inancı artacak.
"HATALARI AZALTTIKÇA DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Şu ana kadar topladığımız puanlar bizim açımızdan son derece iyi, umut verici, devam ettirmek lazım. Biz içeride, dışarıda aynı futbolu oynamaya özen gösteriyoruz, onun dışında söyleyecek bir şey yok. Maç iki takım için de galibiyetle sonuçlanabilirdi, neticede kazanan biz olduk, bu mücadeleyi ortaya koyan iki takımı da kutlamak lazım. Hataları asgariye indirdikçe daha sağlıklı bir görüntü vereceğiz. Beşiktaş gibi, ülkenin en iyi takımlarından birini, tam kadrosuyla da ülkenin en iyi oynayan takımıydı, bugün de iyiydiler ama Beşiktaş'ı böyle yakalamak bizim adımıza biraz da şanstı.
"SERGEN'İN BAŞINA GELEN KİMSENİN BAŞINA GELMESİN"
Sergen, benim için özel. Biraz dertleştik. Zor bir durumda, inşallah Sergen hocanın başına gelen kimsenin başına gelmesin. Yani takımı yok. Ajax gibi zorlu bir rakiple oynayacaklar, şartlar ne olursa olsun ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir."
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