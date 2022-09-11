Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Altay sahasında Bodrumspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve ilk galibiyetini aldı. Konuk takım ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Spor Toto 1'inci Lig'de 5'inci hafta mücadelesinde Altay evinde lider Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın 40'ıncı dakikasında Paixao'nun golüyle 1-0 öne geçen İzmir ekibi, 74'üncü dakikada Cenk'in kendi kalesine attığı golle zafere uzandı: 2-0. Bu sonuçla ilk galibiyetini elde eden Altay 4 puana ulaşırken, ilk yenilgisini alan Bodrumspor 10 puanda kaldı. Müsabaka öncesi Altay'ın vefat eden eski başkanı Mehmet Erdoğan için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

34'üncü dakikada konuk ekip atağında savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Jahovic'in ceza sahasında karşı karşıya vuruşunda kaleci Ozan'ın yüzüne çarpan meşin yuvarlak tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Ozan bu pozisyonun ardından tedavi görerek oyuna devam etti.

GOL! 40'ıncı dakikada Altay golü buldu. Soldan Eren'in pasında müsait pozisyonda topla buluşan Paixao, kaleci Ali'nin üzerinden şık bir aşırtma vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

45+3'üncü dakikada Bodrumspor'un kazandığı serbest vuruşta Üzeyir ceza sahasına doldurdu, Kenan'ın kafa vuruşunda kaleci Ozan topa sahip oldu. İlk yarı Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GOL! 74'üncü dakikada Bodrumspor talihsiz bir gol yedi. Ceza sahasına gelen topu Cenk kafayla kalecileri Ali'nin üzerinden kendi filelerine gönderdi: 2-0.

79'uncu dakikada Ceyhun'un ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.