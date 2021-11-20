Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'dan galibiyet sözleri! "Müthiş bir futbol savaşıydı"
Süper Lig'in 13. haftasında oynadıkları maçta Beşiktaş'ı 2-0 ile geçen Alanyaspor'da, Teknik Direktör Bülent Korkmaz, açıklamalarda bulundu. Galibiyeti değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Müthiş bir futbol savaşı vardı. Oyun disiplininden kopmadan sonuna kadar mücadele ettiler. Böyle oynadığımız zaman, konsantrasyon ve enerjiyi üst seviyeye çıkarınca farklı bir takım oluyoruz." dedi. | Son dakika spor haberleri
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 2-0 kazandıkları Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi.
"Oyuncularımı kutluyorum." diyen Bülent Korkmaz, "Müthiş bir futbol savaşı vardı. Oyun disiplininden kopmadan sonuna kadar mücadele ettiler. Böyle oynadığımız zaman, konsantrasyon ve enerjiyi üst seviyeye çıkarınca farklı bir takım oluyoruz. Oyuncularımın eseri. Onları kutluyorum." dedi.
Galibiyeti bütün Alanyaspor'a hediye ettiklerini söyleyen Korkmaz, "İlk kez bu kadar yoğun bir taraftar önünde oynadık. Son dakikaya kadar destek verdiler." ifadelerini kullandı.
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