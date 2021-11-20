20 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Alanyaspor maçı sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın konuştu! "Maçın sorumlusu ben değilim"

Yalçın maçın ardından konuştu! Sorumlu ben değilim
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 Giriş Tarihi: 20.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Sahada isteksiz ve yenilgiyi kabullenilmiş bir oyun vardı. Bugünkü maçın sorumlusu ben değilim" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a mağlup oldu. Maçın ardından siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın açıklamalarından satır başları;

"Artık böyle basına gelip konuşmak zor gelmeye başladı. Aynı şeyleri söylemek, çeşitli bahaneler üretmek... Camiamızdan sonuçtan dolayı özür diliyoruz."

"Bundan önceki maçların sorumluluğunu ben alıyorum. Ancak bu maçın sorumluluğunu ben almıyorum. İsteksizlik, çaba göstermemek, kötü mücadele. Bunların sorumluluğunu ben almıyorum."

"Son gol önemli değil. İkinci gol önemli değil. İlk goller bireysel hatalardan oluyor hep zaten. Hata olmadan gol de olmaz ama bizi üzen durum, daha önceki maçlarda istek, arzu vardı. Çevirebileceğimiz maçlar da oldu. Bu maç kelimelerin tükendiği maç."

"Biz sağlamız, iyi antrenmanlar yapıyoruz, oyuncuları her türlü desteklemeye çalışıyoruz ama bizim psikolojimiz bozuldu. Buraya gelip konuşmak zor geliyor. Aynı bahaneleri, aynı hikayeleri anlatmak kolay iş değil bizim için de."

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