Son dakika spor haberi: Çağdaş Atan'dan Beşiktaş sözleri! "Marafona otobüsle döndü"

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup olmuştu. Akdeniz temsilcisinin kaçırdığı fırsatlar ve yenen goller sosyal medyada yoğun eleştirilere neden olmuştu. Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, çok konuşulan maçla ilgili yorumlarda bulundu. Atan, "ortaya atılan iddialar çok çirkin ve karalayıcıydı" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, 34. haftada oynadıkları Denizlispor maçının ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, kendilerine yöneltilen ithamlardan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

İşte Çağdaş Atan'ın açıklamaları:

"ÇOK YIPRANDIK, KENDİMİ ZOR TUTUYORUM"

"Ben bu galibiyeti öncelikle aileme armağan ediyorum. Çünkü Beşiktaş maçından sonra söylenenler, ortaya atılan iddialar o kadar çirkin ve o kadar karalayıcıydı ki bizim canımızı çok yaktı. Böyle şeyler duyduğumuz için gerçekten çok üzgünüz."

15-16 sene profesyonel futbolculuk hayatım oldu. Hiçbir zaman hiçbir yerde adım bu şekilde anılmadı. Çok incindik, yıprandık. Büyük takımların başımızın üzerinde yeri var. Ben Çağdaş Atan olarak, kulübüm bir marka olarak bir oyunun parçası olamaz. O yüzden kimse bizim üzerimizde böyle haklar iddia etmesin. Duygulandım... Kendimi zor tutuyorum. İnsanlardan tek dileğim kalplerinin güzelliklerle dolu olmasıdır."

"MARAFONA OTOBÜSLE DÖNDÜ"

41 yaşındaki antrenör son olarak, "Marafona, İstanbul'dan Alanya'ya tek başına otobüsle geldi, yalnız kalmak istedi. Yapılanlar çok yakışıksız" ifadelerini kullandı.

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