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Alanyaspor Sivasspor maçı CANLI İZLE (Alanyaspor-Sivasspor canlı anlatım)

Alanyaspor - Sivasspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 Giriş Tarihi: 04.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Alanyaspor-Sivasspor maçının tüm detayları ve mücadelenin CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Alanyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Maçın CANLI anlatımı haberimizde...

ALANYASPOR SİVASSPOR İLK 11'LER

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Ahmet, Fatih, Eduardo, Efecan, Candeias, Babacar, Diedhiou

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Kerem, Pedro, Gradel, Yatabare

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Sivasspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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