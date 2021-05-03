03 Mayıs 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Kasımpaşa 3-0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kasımpaşa Alanya'yı rahat geçti!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

'in 39. haftasında , sahasında 'u Hajradinovic (2) ve 'in golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 39. haftasının kapanış gününde sahasında 'u konuk etti. Ligde kalma mücadelesi veren ev sahibi, ligi 5. bitirip 'ya gitme şansı yakalamak isteyen konuk ekibi 3 golle geçti.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri (2) ve kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 40'a çıkartan Kasımpaşa 16. sıraya yükseldi. Konuk Alanyaspor ise 57 puanla 5. sırada kaldı.

Salih Uçan hastaneye kaldırıldı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Malatya'da kazanan yok! Malatya'da kazanan yok!
Başakşehir geriden gelerek kazandı! Başakşehir geriden gelerek kazandı!
Gaziantep FK - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Gaziantep FK - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör