03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Kasımpaşa 3-0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u Hajradinovic (2) ve Thelin'in golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasının kapanış gününde Kasımpaşa sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Ligde kalma mücadelesi veren ev sahibi, ligi 5. bitirip Avrupa'ya gitme şansı yakalamak isteyen konuk ekibi 3 golle geçti.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Haris Hajradinovic (2) ve Thelin kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 40'a çıkartan Kasımpaşa 16. sıraya yükseldi. Konuk Alanyaspor ise 57 puanla 5. sırada kaldı.
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