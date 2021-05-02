02 Mayıs 2021, Pazar

ALANYASPOR

Menajerinden flaş açıklama! Salih Uçan hangi takıma gidecek?

Menajerinden flaş açıklama! Salih Uçan hangi takıma gidecek?
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

ekiplerinden 'da olağanüstü performans sergileyen için transferde hareketli saatler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun menajeri bu konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

ekiplerinden 'da göstermiş olduğu performansla Süper Lig devlerinin radarınan giren 'ın menajeri , NTV'de flaş açıklamalarda bulundu.

Uzun: ", ve 'un yanı sıra ve 'dan 2 kulüp Salih ile ilgileniyor. Alanyaspor ile sözleşmesi devam ettiği için farklı bir kulüple resmi görüşmemiz veya anlaşmamız olmadı. Fakat kulüplerin teması var. Alanyaspor'la da yeni sözleşme için görüşmemiz olacak. Salih, tercihini sezon sonu yapacak." dedi.
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