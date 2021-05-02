02 Mayıs 2021, Pazar
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Uzun: "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra İtalya ve İspanya'dan 2 kulüp Salih ile ilgileniyor. Alanyaspor ile sözleşmesi devam ettiği için farklı bir kulüple resmi görüşmemiz veya anlaşmamız olmadı. Fakat kulüplerin teması var. Alanyaspor'la da yeni sözleşme için görüşmemiz olacak. Salih, tercihini sezon sonu yapacak." dedi.
Menajerinden flaş açıklama! Salih Uçan hangi takıma gidecek?
Süper Lig ekiplerinden Alnayaspor'da olağanüstü performans sergileyen Salih Uçan için transferde hareketli saatler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun menajeri Koray Uzun bu konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da göstermiş olduğu performansla Süper Lig devlerinin radarınan giren Salih Uçan'ın menajeri Koray Uzun, NTV'de flaş açıklamalarda bulundu.
Uzun: "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra İtalya ve İspanya'dan 2 kulüp Salih ile ilgileniyor. Alanyaspor ile sözleşmesi devam ettiği için farklı bir kulüple resmi görüşmemiz veya anlaşmamız olmadı. Fakat kulüplerin teması var. Alanyaspor'la da yeni sözleşme için görüşmemiz olacak. Salih, tercihini sezon sonu yapacak." dedi.
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