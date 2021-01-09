09 Ocak 2021, Cumartesi
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Halil Dervişoğlu Alanyaspor ile el sıkıştı!
Ligde çıktığı 17 maç sonunda 30 puan toplayan ve 4. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Akdeniz temsilcisi, milli oyuncu Halil Dervişoğlu ile el sıkıştı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
LİGDE şampiyonluk yarışı yapan Alanyaspor'dan önemli bir transfer hamlesi geldi. Akdeniz ekibinin, İngiltere Championship'te Brentford forması giyen milli forvet Halil Dervişoğlu'yla el sıkıştığı öğrenildi. Trabzonspor'un da gündemindeki 21 yaşındaki golcü, kiralık oynadığı Twente'den Brentford'a geri döndü. Sözleşmesi 2024'te bitecek Dervişoğlu, geçen sezon Hollanda'da S.Rotterdam'da 17 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetmişti. (Fotomaç)
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