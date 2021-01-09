09 Ocak 2021, Cumartesi

ALANYASPOR

Halil Dervişoğlu Alanyaspor ile el sıkıştı!

Halil Dervişoğlu Süper Lig'e geliyor! İşte yeni takımı
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 09.01.2021

Ligde çıktığı 17 maç sonunda 30 puan toplayan ve 4. sırada yer alan 'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Akdeniz temsilcisi, milli oyuncu ile el sıkıştı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

LİGDE şampiyonluk yarışı yapan Alanyaspor'dan önemli bir transfer hamlesi geldi. Akdeniz ekibinin, İngiltere Championship'te forması giyen milli forvet 'yla el sıkıştığı öğrenildi. Trabzonspor'un da gündemindeki 21 yaşındaki golcü, kiralık oynadığı Twente'den Brentford'a geri döndü. Sözleşmesi 2024'te bitecek Dervişoğlu, geçen sezon Hollanda'da S.Rotterdam'da 17 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetmişti. (Fotomaç)

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