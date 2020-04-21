21 Nisan 2020, Salı

ALANYASPOR

Alanyaspor'da hedef Avrupa

Alanyaspor'da hedef Avrupa
ALANYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.04.2020

Sezonun yeniden başlamasını bekleyen Aytemiz Alanyaspor, ilk yarıda 11 puan topladığı zorlu fikstürden çıkarak Avrupa kupalarına gitmeyi planlıyor.

Liglerin ertelenmesiyle çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Aytemiz Alanyaspor, sezonun start almasını bekliyor. Akdeniz temsilcisini geride kalan 8 haftada zorlu bir fikstür bekliyor. Turuncu-yeşilliler, ilk yarıda 11 puan topladığı 8 rakibiyle kritik maçlara çıkacak. Avrupa Ligi'ne gitme hedefi koyan Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut'un oyuncuların, antrenman programını yakından takip ettiği ve sık sık uyarılar yaptığı ifade edildi.

GOL ATTIĞINDA KAZANIYOR
Alanyaspor, ilk yarıda bu 8 rakibinden 11 puan topladı. Sadece , Göztepe ve Galatasaray'a mağlup olan Akdeniz temsilcisi, üç rakibine de 1-0'lık skorla kaybetti. Başakşehir ve ile golsüz berabere kalan Alanyaspor, Ankaragücü'nü 5-0, Denizlispor'u 5-1 ve 'u 2-1'lik skorla geçti. Alanya'nın sadece kazandığı maçlarda gol atması dikkat çekti.

Hasan Çavuşoğlu duyurdu! Erol Bulut N'Sakala ve Fenerbahçe... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ALANYASPOR HABERLERİ
Hasan Çavuşoğlu duyurdu! Erol Bulut N'Sakala ve Fenerbahçe... Hasan Çavuşoğlu duyurdu! Erol Bulut N'Sakala ve Fenerbahçe...
Alanya'da feda zamanı Alanya'da feda zamanı
İple çekiyorum İple çekiyorum
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör