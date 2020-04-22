Alanya evden devam

Alanyaspor'da futbolcular ve teknik heyet, tesislerde bir araya gelerek mevcut durumu değerlendirdi.

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Alanyaspor'da futbolcular ve teknik heyet, tesislerde bir araya gelerek mevcut durumu değerlendirdi. Turuncuyeşilliler, kilo ve yağ kontrollerinin de yapıldığı buluşmada, idmanların evden devam etmesine karar verdi. Ayrıca belirlenecek gruplar halinde tesislerde de çalışma yapılacak