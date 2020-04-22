22 Nisan 2020, Çarşamba

ALANYASPOR

Alanya evden devam

Alanya evden devam
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 22.04.2020

Alanyaspor'da futbolcular ve teknik heyet, tesislerde bir araya gelerek mevcut durumu değerlendirdi.

Alanyaspor'da futbolcular ve teknik heyet, tesislerde bir araya gelerek mevcut durumu değerlendirdi. Turuncuyeşilliler, kilo ve yağ kontrollerinin de yapıldığı buluşmada, idmanların evden devam etmesine karar verdi. Ayrıca belirlenecek gruplar halinde tesislerde de çalışma yapılacak
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